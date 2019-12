Liti casalinghe all’ultimo sangue: coinquilino massacrato da una coppia per un pezzo di formaggio rubato (Di martedì 17 dicembre 2019) Un uomo è stato brutalmente aggredito da una coppia per aver rubato dal frigo un pezzo di formaggio che apparteneva al coinquilino. Il povero Paul Ryder, uomo di 62 anni, è stato accusato dal coinquilino di aver sottratto dal frigo un pezzo di formaggio che gli apparteneva. L’uomo ha negato di aver finito il formaggio … L'articolo Liti casalinghe all’ultimo sangue: coinquilino massacrato da una coppia per un pezzo di formaggio rubato NewNotizie.it.

