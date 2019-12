L’italiana Delimobil verso l’IPO sulla Borsa di New York (Di martedì 17 dicembre 2019) New York, 16 dic. (askanews) – Delimobil verso l’IPO a New York. Lo sbarco per l’impresa tech dal cuore italiano è previsto per il 2021. E sta generando grandi attese il debutto nella grande mela di uno dei più importanti operatori di carsharing al mondo. Delimobil opera in Russia, Repubblica Ceca, Bielorussia e Kazakhstan con una flotta di oltre 11.000 autovetture. L’impresa nata nel 2015, è capitanata dal banchiere italiano Vincenzo Trani; nel 2021 si quoterà su The New York Stock Exchange la più grande Borsa valori al mondo per volume di scambi e la seconda per numero di società quotate. La scorsa settimana il banchiere e il suo pool di esperti ha partecipato ad oltre 18 meeting coi principali fondi di investimento americani, che hanno in media 70/80 miliardi di dollari di investimenti, al fine di iniziare questo percorso verso la quotazione alla “Big ...

