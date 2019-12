L’iniziativa della Lega di Serie A contro il razzismo fa discutere Il Milan | “No a

Leggi la notizia su newnotizie

(Di martedì 17 dicembre 2019) Si accendono le discussioniladiA, che ha deciso di combattere le discriminazioni razziali sui campi di calcio scegliendo come icone tre scimmie. Non si placano le polemiche sulla sceltadiA di dare un forte segnaleil, scegliendo come icone dei quadri raffiguranti tre scimmie … L'articolo L’iniziativadiilfa. Il: “No a immagine delle scimmie come icona per la lotta al” NewNotizie.it.

OfficialSSLazio : Lazio Eternal Wonders ?? ?? Presentata l’iniziativa volta ad accrescere la visibilità dell’immagine della regione La… - robertalombardi : ??Un #GiardinoPerGianRoberto, presidio di cultura della #legalità Ringrazio il X municipio per aver subito accolto… - LazioInnova : RT @OfficialSSLazio: Lazio Eternal Wonders ?? ?? Presentata l’iniziativa volta ad accrescere la visibilità dell’immagine della regione Lazio… -