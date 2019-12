Linea d’Ombra Festival 2019 | così parlò Luciano De Crescenzo

Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Dopo l’apertura dedicata a Diego Armando Maradona,, ricorda un grande scrittore scomparso il 18 luglio di quest’anno.Deè stato una figura importantissima nella cultura italiana degli ultimi quarant’anni, grazie ai suoi romanzi, ai suoi saggi filosofici divulgativi, ma anche per la sua carriera di regista, sceneggiatore e per la sua collaborazione con Renzo Arbore. Artista a tutto tondo, la cui carriera verrà raccontata nell’incontro De, mille modi di raccontare Napoli. Miki Rosco intervisterà lo scrittore Diego De Silva e Marina Confalone, interprete straordinaria, David di Donatellocome migliore attrice non protagonista per Il vizio della speranza di Edoardo De Angelis, diretta da Denel ...

