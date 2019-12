Lega Serie A | si è dimesso il commissario ad acta Mario Cicala

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 17 dicembre 2019) IladdellaCalcio,, si è appenadall’incarico: lo apprende l’ANSA.ha comunicato la sua decisione alla Federcalcio. Il presidente della Figc, Gabriele Gravina aveva convocato per domani un Consiglio federale per valutare le ipotesi suladdelladiA dopo che per“è stato sollevato un tema di incompatibilità per il ruolo ricoperto nella società Lazio come membro supplente del consiglio di sorveglianza”.era stato nominato il 2 dicembre scorsoaddelladiA con il mandato di individuare il nuovo presidente, dopo le dimissioni di Gaetano Miccichè. L’ex magistrato, però, è finito subito nell’occhio del ciclone a causa di un presunto conflitto d’interessi. Da qui è scaturita la decisione odierna. Scarica o Aggiorna ...

