Lega Serie A | la campagna contro il razzismo è un flop | criticati i quadri con tre scimmie

(Di martedì 17 dicembre 2019) Doveva essere unaper sensibilizzareilsui campi da calcio, e invece si è trasformata in un boomerang: le opere commissionate all’artista Simone Fugazzotto dallaA, che ritraggono trecon il volto dipinto di diversi colori, hanno attirato più critiche che consensi. Isono stati realizzati il 15 maggio durante la Finale di Tim Cup tra Lazio e Atalanta, e sono stati consegnati ieri per essere esposti all’ingresso della Sala Assemblea dellaA: l’amministratore deto Luigi De Siervo ha spiegato che le opere sono la prima fase di un più ampio progetto sociale e culturale. Fugazzotto, artista famoso per le sue opere provocatorie, dipinge prevalentemente: in quest’opera i tre animali rappresentano tre diverse etnie, quella caucasica, quella orientale e quella africana. L’obiettivo era quello di ...

