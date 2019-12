Le scomode verità da sapere sull' economia italiana per non cascare nelle

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di martedì 17 dicembre 2019) Il part-time forzato, i 65 miliardi di ricchezza persi ogni anno rispetto agli anni pre-crisi, gli sprechi annidati nella spesa pubblica che tutti affermano di voler eliminare e che invece contribuiscono ad alimentare, il debito pubblico che non accenna a calare al netto delle tante, ripetitive, promesse di drastiche sforbiciate. Sono alcune delle istantanee di uno stesso fenomeno, scattate però da punti diversi di osservazione: il declino dell’Italia nei dieci anni post-crisi. “Setteverità(che nessuno vuole guardare in faccia)” di Stefano Feltri (208 pagine, edito da Utet, 13,60 €) indaga questi e molti altri effetti di una crisi percepita come eterna, dallo scoppio della bolla dei mutui subprime negli States - “lo sparo di Sarajevo” della crisi finanziaria - fino al contagio del Vecchio ...

