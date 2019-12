Le Sardine mi piacciono ma per ora non mi vedrete in piazza con loro

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 dicembre 2019) di Stefano Manganini Credo sia ingiusto attaccare i leader e i sostenitori del neonato movimento per lainesperienza e superficialità analitica perché la partecipazione politica è un diritto e cosa onorevole indipendentemente dal livello su cui questa sia esprima. Tuttavia, l’indiscutibilmente nobile messaggio sulla necessità di una narrativa politica più seria sembra scontrarsi con la mancanza di un programma articolato e originale. Il bravo Mattia Santori si è spesso mostrato in difficoltà di fronte a giornalisti navigati che hanno costruito intere carriere rendendo per protriviali ideali astratti. Non sembra riuscire a far comprendere all’intellighenzia di vecchia data, abituata ad una politica fatta di utilitarismo e ambizioni personali, che esiste un paese che ancora non si è assuefatto alla menzogna come ideale al rutto linguistico come sua espressione. L’idea che la forma ...

