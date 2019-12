Le Pillole di Tumorismo | storia di guarigione da un tumore al cervello alle Molinette

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di martedì 17 dicembre 2019) “Avere la testa leggera non significa non averla sulle sp” è l’incipit della prefazione di un’opera illustrata e sostenuta da Synesthesia che ha per tema un percorso di accettazione, cura edalla bestia nera della Medicina moderna. Armando Borrelli, grafico e protagonista di questo vissuto, operato e salvato presso l’ospedaledella Città della Salute di Torino in Neurochirurgia e trattato in Neuroncologia con farmaci innovativi, ha trasferito il pensiero positivo con cui ha affrontato la diagnosi di un glioblastoma al, la relativa asportazione, convalescenza e postumi con cui convive, in un libro: “di (T)Umorismo” . Il 19 dicembreore 18 alla Piazza dei Mestieri la strenna natalizia sarà un’iniezione di sano buonumore che deriva dpagine la cui sola ambizione è distribuire speranza. E per amplificarne il messaggio, una campagna ...

PdeiMestieri : Se avete bisogno di un’infusione di positività prima delle feste natalizie, venite a conoscere Armando Borrelli all… - paolinuzz : RT @cittasalute_to: Le Pillole di (T)umorismo: storia di guarigione da un tumore al cervello alle Molinette di Torino - cittasalute_to : Le Pillole di (T)umorismo: storia di guarigione da un tumore al cervello alle Molinette di Torino -