Le peggiori liti in tv | tutti i momenti che hanno fatto discutere

(Di martedì 17 dicembre 2019) Resterà nella storia della televisione come uno deipiù aspri andanti in onda negli ultimi anni. Stiamo ovviamente parlando della lite a Live – Non è la D’Urso, avvenuta nientemeno che tra la padrona di casa e il giornalista sportivo Sergio Vessicchio. L’epico scontro ha portato Barbara D’Urso a tranciare di netto il collegamento con il reporter campano, che ha osato ricordarle la sua estromissione dall’Ordine dei giornalisti negli anni 90, proprio come è successo a lui in questi giorni. L’episodio, divenuto virale nel giro di poche ore, ha riportato alla memoria altre storiche risse televisive, tuttora ben vive nella memoria del pubblico. Ilary Blasi contro Fabrizio Corona Come non ricordare a tal proposito lo scontro tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona al Grande Fratello Vip? Anche in quel caso, la conduttrice romana tolse la parola all’ex re dei ...

