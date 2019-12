Le notizie di oggi nell’agenda di TPI del 17 dicembre 2019 | appuntamenti e incontri della

Leggi la notizia su tpi

(Di martedì 17 dicembre 2019)diAgenda 17La redazione di TPI cura per voi un’agenda quotidiana con ledie i fatti più importantigiornata. Si parte con glidell’attualità politica italiana: dall’agenda di Palazzo Chigi, a quella europea, dagli impegni dei vari ministri aglipolitici in programma. L’agenda diè arricchita inoltre da ricorrenze, congressi e conferenze, insieme allepiù importanti dagli esteri e agli sviluppi dei più importanti casi di cronaca, vicende giudiziarie, eventi culturali e sport. L’agenda del 17Agenda politica Governo: presentazione del Piano Innovazione con il presidente del Consiglio Conte. Violenza sulle donne: in Senato la conferenza stampa sulla legge sugli orfani del femminicidio, con De Petris e Valente. Decreto fiscale: esame in Senato. Camera: convegno ...

