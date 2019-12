Le notizie del giorno – Scandalo in Serie C | calciatore accusato di stupro e shock al

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 17 dicembre 2019) Nelle ultime ore è stato identificato un giovane residente nella provincia di Catania, ritenuto responsabile di tentata estorsione nei confronti di due calciatori di Pro Vercelli e Viterbese. Prima della partite sono arrivate pesanti minacce di morte, è stato chiesto di perdere le partite di campionato di‘C’ del 29 settembre 2019 attraverso messaggi Instagram e whatsapp. “Sei nel mirino e può succedere una cosa molto brutta quindi occhio vivo a quello che accade che ci sono troppe scommesse sul due se salta la partita ti puoi considerarti sotto mirino”, è solo un esempio di intimidazione, “stai attento à perché domani se salta la partita pagherai molto amaramente un preavviso poi fai quello che vuoi“. E ancora: “Credimi veramente perché sarai sbalzato in aria se salta la partita”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO) Sorteggi Champions League, gli accoppiamenti: benissimo Juve e ...

Agenzia_Ansa : Fuga dall' #Italia . Negli ultimi 10 anni se ne sono andati in 816mila e di questi 3 su 4 sono istruiti… - petergomezblog : Il mio punto sulle notizie del giorno: Banche, no della Casellati alla legge sulla cannabis, per il Sole Milano p… - OfficialASRoma : ??? Con l'avvicinarsi del 2020 abbiamo deciso di farvi votare i Roma Awards del decennio ??? Prima categoria: miglio… -