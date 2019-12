Le fioriture nel Baltico vista dallo spazio | le immagini dal satellite

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di martedì 17 dicembre 2019) ‘Fioritura di alghe’ è il termine utilizzato per descrivere la rapida proliferazione di fitoplancton – microscopiche piante marine che vanno alla deriva sopra o vicino alla superficie del mare. La clorofilla che il fitoplancton utilizza per la fotosintesi tinge nell’insieme le acque oceaniche circostanti, fornendo così un mezzo per rilevare questi piccoli organismi. In gran parte del Marsi verificano dueannuali – la fioritura primaverile e quella ciano-batterica (chiamata anche alga verde-azzurra) nella tarda estate. Il Maraffronta molte sfide importanti, tra cui inquinanti tossici, carenze di ossigeno nelle acque profonde, etossiche di ciano-batteri che colpiscono l’ecosistema, l’acquacoltura ed il turismo. I cianobatteri hanno qualità simili alle alghe e prosperano con il fosforo che ...

