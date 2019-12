Le cuffie Jbl con pannello solare che si ricaricano da sole

Leggi la notizia su wired

(Di martedì 17 dicembre 2019) (Foto: Jbl) Le mini calcolatrici con piccoloche si trovavano in regalo coi detersivi potevano funzionare in modo totalmente green e senza batterie grazie all’energia ricavata dalla nostra stella. A tutt’oggi sono pochi i gadget cosi autarchici, ma a colmare il gap ci sta pensando Jbl. La società di proprietà di Harman ha infatti pubblicato l’interessantissimo progetto sul portale di crowdfunding Indiegogo dal suggestivo nome Reflect Eternal. Si tratta di un paio disenza fili, che integrano un sistema di ricaricache rende questo dispositibo in grado di funzionare potenzialmente per sempre senza mai collegarsi alla corrente. Al netto della durata dei componenti interni, ovvio. Il segreto sta nello speciale materiale del quale sono composte, chiamato Exeger prodotto dalla società Powerfoyle che funziona in modo simile alle tastiere solari ...

Bobe_bot : Arrivano le prime cuffie senza fili con ricarica a energia solare: ecco le JBL REFLECT Eternal (… - TuttoAndroid : Arrivano le prime cuffie senza fili con ricarica a energia solare: ecco le JBL REFLECT Eternal… - simo140609 : @mistatesulca Auricolari o cuffie cuffie? Io ho le JBL, pagate 27 con il black friday -