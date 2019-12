Le cade cellulare nella vasca da bagno | bimba di 10 anni folgorata

Leggi la notizia su notizie

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Unadi dieciè mortadadopo che ilche aveva messo in carica le è caduto nell’acqua. L’episodio ha avuto luogo a Vitrolles nei pressi di Marsiglia, in Francia intorno alle 19:15 di domenica 15 dicembre 2019.dadaAd accorgersi del dramma è stata la madre, che ha trovato il corpo della ragazzina senza vita. Ha provato a chiamare un’ambulanza ma i sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Andranno ora chiariti i dettagli della dinamica che ha condotto la giovane alla morte. L’autopsia sembrerebbe aver confermato che questa è stata causata da un elettroshock. Stando alle prime ricostruzioni, laavrebbe messo il suo smartphone in carica vicino allain cui era immersa. Per caso o perché ha tentato di prenderlo, il ...

itsdangeer : Poi ovviamente quando il cellulare cade, cade sempre dal lato dello schermo e hai quei secondi di suspence in cui s… - censorshit_ : praticamente sto profumatore spruzzando ogni tanto avanza e prima o poi cade. e fa un suono strano. ha fatto SKRIEW… -