Le banche italiane? Migliori di quelle tedesche e francesi

(Di martedì 17 dicembre 2019) Negli ultimi anni l’Italia ha dovuto fare i conti con diverse crisi che, in tempi e modalità differenti, hanno colpito il suo sistema bancario. Dalla Monte Paschi alle Venete, da Carige a Etruria passando per il recente problema capitato alla Banca Popolare di Bari: queste sono solo alcune dellescottate che non hanno fatto (e non fanno) dormire sogni tranquilli a Roma. Eppure, facendo due conti e dando un’occhiata alla classifica dell’Eba, cioè dell’Authority bancaria europea (ben diversa dalla Banca centrale europea), notiamo come il nostro Paese possa contare su istituti ben più redditizi di quellio tedeschi. E pensare che Francia e Germania hanno più volte puntato il dito contro il sistema italiano economico evocando una presunta “rischiosità” dell’assetto. Insomma, nonostante l’ultima grana rappresentata dalla Bpb, per la quale il governo dovrà staccare un assegno ...

