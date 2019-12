Lazio | Luis Alberto premiato come Giocatore del mese di Novembre

: Pare che le storie d’amore dinon siano deste ad andare in porto. Nella prossima puntata del Trono Over di, infatti, assisteremo a una scena strappalacrime. Come riporta ilvicolodellenews infatti, pare che lefatte da Armando, cioè chefosse in contatto con sua sorella e con una signora di Firenze, siano vere. Dalla chat con la sorella di Armando si evince che sia stato proprio ...

è diventato il trascinatore dellache insidia la testa della classifica di Serie A, scopriamo qualcosa in più su di lui. Quando sembrava che il gol di Giovanni Simeone avrebbe sentenziato la sconfitta delladopo una striscia impressionante di vittorie,ha trovato lo spunto giusto per pareggiare la partita […] L'articolo, chi è ilche falaè apparso ...

: Nello studio diè semprea tenere banco. La dama, più volte attaccata da Tina in questi anni per la sua eccessiva permanenza in studio, sta vivendo un momento difficile tanto che l’amore per lei sembra un miraggio. Dopo la batosta rimediata dal Gabbiano Giorgio Manetti, e la storia con Marco Firpo finita nell’oblio,in questa stagione ha incassato il no di Jean Pierre che più volte l’ha definita solo ...