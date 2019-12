Lavoro e malattia | cosa c’è da sapere sulle visite fiscali Inps nel 2020

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di martedì 17 dicembre 2019) L’inverno è alle porte e il freddo pungente inizia a mietere le sue vittime: influenza e raffreddore sono tornati. Per una rapida guarigione, i medici prescrivono riposo forzato. In caso di, i lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati) sono autorizzati a lasciar vuota la propria scrivania, con la garanzia di essere stipendiati anche nei giorni in cui non prestano la propria attività lavorativa. Ma incontro a quali obblighi corre il lavoratore che decide di mettersi in mutua per? Vediamo qual è l’iter burocratico prescritto dall’per lenel. La trasmissione del certificato diPer primaun lavoratore dipendente, se non può recarsi alper motivi di salute, deve contattare il proprio medico curante per richiedergli la trasmissione in via telematica all’di un documento che provi la. Esso può assumere la forma ...

