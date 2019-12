Lavori Astral su strade ex Provinciali | 100 mln contro buche nel 2019

Leggi la notizia su romadailynews

(Di martedì 17 dicembre 2019) Roma – Cento milioni di euro neldestinati a 120 bandi di gara aggiudicati a 100 aziende diverse per piu’ di 100 cantieri aperti per il rifacimento di una parte dei 680 km diexprese in carico dalla Regione Lazio, dopo lo ‘scambio’ avvenuto con Anas a cui lo scorso anno sono stati ceduti circa 700 kmregionali. Protagonista di questa operazione l’guidata da Antonio Mallamo che insieme al governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, e all’assessore regionale aipubblici, Mauro Alessandri, hanno presentato una sorta di bilancio consuntivo di oltre 100 interventi per un totale di oltre 50 milioni di euro di investimenti in manutenzioni straordinarie e 24 milioni per le quelle ordinarie. Oltre a questi, sono previsti altri 19 milioni per i bandi in fase di pubblicazione e 16 milioni per i bandi in favore della ...

