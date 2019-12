Lauria | è morta Giovanna Pastoressa La famiglia ha donato gli organi

Leggi la notizia su bigodino

(Di martedì 17 dicembre 2019) Lo spiacevole incidente, è accaduto lo scorso venerdì a, in provincia di Potenza. Una tromba d’aria ha sradicato una trave, che nella caduta, si è scagliata contro la palestra Cam Sport&Benessere. Tra tutti i feriti, c’era una ragazza in gravi condizioni,, una psicologa di circa 28 anni. La giovane ha riportato dei gravissimi traumi alla testa. E’ stata portata con urgenza immediata all’ospedale di Lagonegro, per essere poi trasferita al San Carlo di Potenza. Il team ospedaliero si è subito mobilitato per fare il possibile per salvarle la vita.è stata anche sottoposta ad un intervento, durante la notte, ma i danni riportati erano troppo gravi. Ieri, i medici hanno comunicato la sua morte celebrale. Il direttore sanitario ...

novasocialnews : Lauria, morta la giovane travolta da un crollo a causa del maltempo: donati gli organi #novasocialnews #nonstopnews… - Today_it : Lauria, morta la giovane travolta da un crollo a causa del maltempo: donati gli organi - zazoomnews : Lauria 28enne morta dopo il crollo in palestra: donati fegato e reni di Giovanna Pastoressa - #Lauria #28enne… -