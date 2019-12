Last Christmas | si può davvero fare un film ispirato a una canzone?

Leggi la notizia su wired

(Di martedì 17 dicembre 2019) https://www.youtube.com/watch?v=zcplA4THIx8 L’idea di unalladi George Michael (come riportato nei titoli di coda) non è proprio il massimo, per fortuna c’è Emma Thompson alla sceneggiatura (e anche in un piccolo ruolo) e la mano innocua di Paul Feig alla regia a limitare i danni. La storia imbastita per ricalcare laè quella di una ragazza mediamente sfortunata e poco organizzata, come molte sogna dila cantante ma in realtà si mantiene a stento lavorando tutto l’anno in un negozio di articoli natalizi (e sempre vestita da elfo). Per quasi tutto ildunque Emilia Clarke sarà vestita da elfo verde, con un trucco non sempre a posto e dei capelli non sempre in piega. Casca, fa brutte figure, si rivela inadeguata, fa entrare i ladri nel negozio con la sua incuria e causa decisamente molti più problemi di quelli che risolve. Per ...

Caffebook : Last Christmas, la strana storia di una canzone di Natale - AndIreGiu : RT @TuaSorella_85: Comunque Natale non è Natale, se ascoltando Last Christmas dei Wham, ancora non sai le parole ?? - badtasteit : #LastChristmas: una clip italiana e due featurette del film con #EmiliaClarke -