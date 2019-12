Lanutti vorrebbe la commissione banche, ma il figlio lavora per la PopBari (Di martedì 17 dicembre 2019) Un evidente caso di conflitto d’interessi accende il dibattito politico, con il senatore Elio Lanutti a metà tra la commissione banche ed il “posto in banca” di suo figlio Il senatore del M5S Elio Lannutti, vuole la presidenza della commissione parlamentare di inchiesta sulle banche, e non intende ritirare la sua candidatura. Ma dopo essere … L'articolo Lanutti vorrebbe la commissione banche, ma il figlio lavora per la PopBari proviene da www.meteoweek.com.

