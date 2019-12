«Lannutti non può fare il presidente della commissione perché il figlio lavora a Popolare

Leggi la notizia su open.online

(Di martedì 17 dicembre 2019) La difficile partitapresidenzaparlamentare sulle banche trova un nuovo elemento di possibile polemica, dopo che dal Movimento 5 stelle è arrivato un messaggio distensivo agli alleati: «Il nome spetta al nostro gruppo parlamentare, ma bisognain fretta per far partire subito i lavori. Quindi decidiamo insieme agli alleati, e basta con le polemiche». Secondo quel che rivela il Tgla7, sul nome di Elio, fino a oggi indicato come il candidato unico del Movimento alla guida, si allungherebbe l’ombra di un conflitto di interesse familiare, che certo il senatore, ed ex leader di un’organizzazione di difesa dei consumatori, non poteva prevedere quando è stata avanzata la sua candidatura: a quanto apprende il tg la 7, infatti, ildi, alessio, è assunto eproprio alladi bari, negli uffici ...

borghi_claudio : Accendo la televisione e sento il direttore @lucfontana che dice che @ElioLannutti è improponibile come presidente… - Comincini : Per il Senatore #Lannutti se IV e PD non lo voteranno come presidente #CommissioneBanche “saranno loro a spaccare l… - HuffPostItalia : Già slitta la Commissione Banche. M5S fa quadrato su Lannutti presidente, il Pd: 'Non con i nostri voti' -