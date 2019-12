Lana Del Rey ha ufficializzato la relazione con il nuovo fidanzato poliziotto su Instagram

Ruby ter - la testimone chiave BattiLana sulle serate con Berlusconi e il caso Weinstein : nuova bomba sulle serate del “Bunga bunga” : «Era sempre con le mani addosso alle ragazze», «baciava i loro seni», «si faceva mettere il sedere in faccia». Un racconto a luci rosse, pieno di dettagli, che arriva direttamente da ricordi datati 2010, anno in cui la modella Ambra Battilana aveva partecipato ad una cena ad Arcore, ospite di Silvio Berlusconi. La donna ha parlato di tutto questo, rispondendo prima alle domande del pm Luca Gaglio e poi a quelle del suo difensore, in qualità ...

Stadio ColLana - le associazioni : “Dove sono i meriti sportivi della Giano? Ferrara e Cannavaro se ne sono andati…” : Stamattina si è tenuta la conferenza stampa indetta dalle associazioni e dal M5S sullo Stadio Collana. A nome delle 23 associazioni rimaste senza sede dopo la chiusura dell’impianto ha parlato il campione di scherma e oggi coach Sandro Cuomo. Si è detto stupito del fatto che pur in presenza di elementi che sembrano rendere illegittimi i lavori intrapresi dalla Giano nessuno sia ancora intervenuto. “Mi chiedo come sia possibile che la ...

Civita CastelLana - Lega elimina viaggi delle scuole ad Auschwitz. Zingaretti : “Li paga la Regione” : La giunta leghista guidata dal sindaco Franco Caprioli ha cancellato i viaggi della memoria degli studenti delle scuole. Da quest'anno i ragazzi non andranno più a visitare Auschwitz, ma riceveranno delle medaglie, oltre a dei soldi destinati all'istituto per "sostenere campagne contro il razzismo e l’antisemitismo".Continua a leggere

Al ColLana un megastore al posto della palestra per disabili : A meno di una settimana dall’inaugurazione dello Stadio Collana, prevista per martedì prossimo, si susseguono i colpi di scena sull’impianto vomerese. Oggi scopriamo, leggendo il Corriere del Mezzogiorno, che la Giano, ditta aggiudicataria dello Stadio, ha pensato di impiantarvi un megastore. Un’area commerciaele-sportiva, spiega al quotidiano l’ex campione di scherma Sandro Cuolo, “dove nasceranno probabilmente ...

Processo Ruby Ter - modella BattiLana testimone : La modella filippina-italiana Ambra Battilana Gutierrez, già finalista a Miss Italia, dovrà testimoniare nel filone romano del cosiddetto 'Ruby Ter' in cui sono imputati l'ex premier Silvio Berlusconi e il cantante Mariano Apicella. ieri la prima udienza del Processo, davanti ai giudici della II sezione penale del tribunale capitolino, è stata rinviata al maggio del prossimo anno. In contestazione c'è la presunta dazione di denaro (per un ...

Il degrado nell’area di Porta NoLana : sopralluogo della commissione Ambiente : Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Il degrado nell’area di Porta Nolana: sopralluogo della commissione Ambiente La commissione Ambiente, presieduta da Marco Gaudini, ha visitato oggi la zona di Porta Nolana per verificare le condizioni di degrado segnalate in varie occasioni dai cittadini. Al sopralluogo hanno partecipato rappresentanti della Polizia Locale e di Asìa. Al sopralluogo hanno preso parte i consiglieri della commissione ...

Nanni : su pedaggio compLanari A24 serve chiarezza del Governo : Roma – “Dopo anni che seguo questa vicenda sono giunto alla conclusione che il pagamento del pedaggio delle complanari della A24 puo’ essere annoverato tra i grandi misteri d’Italia”. Cosi’ in una nota Dario Nanni consigliere del VI Municipio di Roma. “Oggi ho scritto al presidente del Consiglio Giuseppe Conte- dichiara Nanni- per chiedergli di fare chiarezza una volta per tutte su questa vicenda, sulla ...

Avete mai visto la fidanzata di Gianluca Vacchi? Bellissima modella venezueLana [FOTO] : Sempre circondato da donne bellissime, sembrerebbe che Gianluca Vacchi trovato abbia finalmente messo la testa a posto. Merito di Sharon Fonseca, modella venezuelana di 24 anni che da qualche anno è al fianco dell’imprenditore bolognese. Ecco chi è Sharon Fonseca, la fidanzata di Gianluca Vacchi [FOTO] Dopo aver archiviato la storia con Giorgia Gabriele e con l’ex Miss Colombia Ariadna Gutierrez, Gianluca Vacchi sembra aver trovato ...

La storia di Salerno - un nuovo capitolo della colLana dedicata alla storia d’Italia : Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – La casa editrice Typimedia, forte di un successo editoriale di oltre 40mila libri venduti dedicati alla storia d’Italia, approda per la prima volta in Campania scegliendo di raccontare, attraverso la penna del giornalista Paolo Romano, la “storia di Salerno. Dalla preistoria ai giorni nostri”. Si arricchisce così di un capitolo nuovo una collana che ha già raccontato la storia di importanti città e di ...

Casali del Manco (CS). Intervista a Pietro Marasco - Consigliere M5S del Comune di Casali del Manco (CS). “La Storia ha assegnato alla nuova Comunità PresiLana un ruolo strategico”. : Il rappresentante del Movimento 5 Stelle, in seno all’Assemblea elettiva del neo costituito Comune della Presila, al nostro Giornale

Casali del Manco (CS). Intervista a Maria Francesca Lucanto - Responsabile della Biblioteca Donne Bruzie della Comunità PresiLana - denominata Casali del Manco (CS). : “Noi dell’Associazione Fata Morgana-ha dichiarato al nostro Giornale Maria Francesca Lucanto (Sociologa, Poetessa e Promotrice Socio-Culturale) – siamo partite dal

X Factor 2019 : Giordana canta Summertime Sadness di Lana Del Rey (VIDEO) – Secondo Live : X Factor 2019: Giordana canta “Summertime Sadness” di Lana Del Rey. Il video dell’esibizione. Con il primo Live alle spalle, stasera gli undici concorrenti rimasti sono andati avanti nel Secondo Live di X Factor 2019, in onda giovedì alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NowTV. Nella puntata di stasera i concorrenti sono stati suddivisi in due manche che hanno prodotto due concorrenti al ballottaggio finale che decreterà il Secondo ...

Taylor Swift ha fatto il più bel complimento a Lana Del Rey per chi scrive musica : Parole che non si dicono a tutti The post Taylor Swift ha fatto il più bel complimento a Lana Del Rey per chi scrive musica appeared first on News Mtv Italia.

Alex Belli e Delia Duran aggrediti dall'ex fidanzato della modella venezueLana : Alex Belli e Delia Duran sono finiti al centro di un violento litigio avvenuto, presumibilmente, nei giorni scorsi. A raccontare il controverso episodio è stato l'attore nelle storie del suo account Instagram. Belli stava rispondendo alle domande dei follower, quando un utente gli ha chiesto cosa fosse successo tra Delia e il suo ex. L'attore ha così spiegato: "C'è stata una colluttazione pesante dove Delia e io abbiamo subito un'aggressione dal ...