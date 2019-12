Lampade “naziste” alla presentazione del libro edito da Altaforte: polemica a Manerba del Garda (Di martedì 17 dicembre 2019) Ha fatto discutere la presenza di alcune "Lampade di yule", oggetti legati all'iconografia nazista e delle Ss, in occasione della presentazione di un libro edito da Altaforte Edizioni, la casa editrice di CasaPound alla biblioteca di Manerba del Garda, nel Bresciano. L'evento era organizzato dall'assessorato alla Cultura e Biblioteca e gli oggetti al centro della polemica sono visibili in una foto pubblicata online dall'assessore Noemi Avigo, che raggiunta da Fanpage si è però detta all'oscuro di tutto: "Proverò a informarmi - ha assicurato -, la serata era solo per la presentazione del libro e non mi risulta nulla di questa Lampade, associate a un'ideologia lontana dal senso dell'evento".

Leggi la notizia su milano.fanpage

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Lampade “naziste”