L’agente di Lukaku | “La Serie A non ha idea di come si combatte il razzismo”

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di martedì 17 dicembre 2019) Le scimmie della discordia. L’antirazzismo “razzista” dellaA continua a raccogliere critiche. Michael Yormark, il capo della Roc Nation, l’agenzia che cura gli interessi di(uno dei giocatori più impegnati sul fronte della lotta alla discriminazione, dice al Telegraph che la scelta dell’opera d’arte dopo un’altra stagione di cori che mimano il verso delle scimmie contro i giocatori di colore “è una disgrazia”. “Ogni volta che laA apre bocca fa peggio. Ogni volta che laA se ne esce con qualcosa che riguarda il razzismo e la strategia perrlo fa peggio. L’opera d’arte in questione è imbarazzante non solo per il campionato ma anche per tutti i club che vi partecipano”. E ancora: “Non riesco a capire. E’ indicativo della loro mancanza di comprensione, del fatto ...

