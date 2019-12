Leggi la notizia su ilnapolista

(Di martedì 17 dicembre 2019) In diretta su Radio Punto Nuovo è intervenuto Stefano Sem, agente di, il cui nome è stato avvicinato al mercato del. “In questo momento, dati alla mano, è ai primi posti per rendimento: assist, km corsi, a 19 anni ha un motore diverso rispetto ad altri giocatori, un ragazzo con un fisico speciale. Gli vengono fischiati pochi falli, molta meno malizia rispetto a giocatori anche più esperti. Sta giocando in un ruolo nuovo per lui, non ha mail’ala, è sempre stato un trequartista e sta facendo sia la punta che l’ala destra più che egregiamente”. Su un ipotetico interesse del: “Sicuramente, Giuntoli è molto bravo e con i giovani ci vede molto bene. Abbiamo scelto di non sbilanciarci né andare avanti con le società, prima della partita contro il Brescia, per una questione di rispetto per tifosi e società. Se dobbiamo interrompere un ...

FcInterNewsit : L'agente di Kulusevski: 'A gennaio può partire, vuole una grande sfida' - napolista : L’agente di Kulusevski: “Non ho fatto discorsi approfonditi con il Napoli, vedremo a gennaio” In radio: “Se dobbiam… - cicciopuz : RT @marifcinter: Agente #Kulusevski: 'L'Atalanta non è più una società come 4-5 anni fa, solo due o tre sono meglio dell'Atalanta, sulla ca… -