Ladro sfonda la porta della casa da svaligiare e poi bacia il presepe

(Di martedì 17 dicembre 2019) Francesca Bernasconi Il furto è stato ripreso da una telecamera e trasmesso in diretta allo smarphone del proprietario di, che ha avvertito i carabinieri. Arrestati due 18enni che vivono in un campo nomadi Un furto lampo, visto in diretta dal proprietario di. A mettere a segno il colpo due giovanissimi ladri credenti, che prima di lasciare l'appartamento hanno lanciato un bacio al. Ai due ladri sono bastati 3 minuti perun appartamento si un palazzo in piazza Chiaroni, nel quartiere Aurora di Torino. Ma, nonostante la loro velocità, i malviventi sono stati fermati dai carabinieri mentre erano ancora nel condominio, grazie alla prontezza del padrone di. Il proprietario, infatti, aveva intallato inuna telecamera, collegata a un'app installata sul suo smartphone. Così ha potuto assistere al furto in diretta. E non ci ha pensato due volte, ...

