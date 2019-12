La truffa delle imprese nate per fallire | 105 miliardi di tasse non pagate La diretta di

Leggi la notizia su corriere

(Di martedì 17 dicembre 2019) Milena Gabanelli e Fabrizio Massaro ne parlano con Roberto Fontana, sostituto procuratore nel dipartimento Crisi d’impresa della Procura di Milano

Corriere : La truffa delle imprese nate per fallire: 105 miliardi di tasse non pagate. Milena Gaba... - fattoquotidiano : LA REPUBBLICA DEGLI IMPUNITI 'Come rubare ai clienti i soldi delle tasse e grazie alla prescrizione farli perseguit… - Domenico1112 : RT @Corriere: La truffa delle imprese nate per fallire: 105 miliardi di tasse non pagate. Milena Gabanelli in diretta -