La rassegna stampa di martedì 17 dicembre | “Sotto il segno del Lione” FOTO

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 17 dicembre 2019) Ladi17– Il tema principale dei quotidiani sportivi odierni riguarda i sorteggi di Champions ed Europa League, con le 5 italiane che hanno conosciuto le avversarie di febbraio agli ottavi di finale. Urna benevola per Juve, Atalanta, Inter e Roma, un po’ meno per il Napoli. “Sotto ildel Lione” titola TuttoSport richiamando l’oroscopo nel nome della compagine francese che fronteggerà i bianconeri. “Un tridente per infilzare l’Europa” quanto scrive la Gazzetta dello Sport, mettendo in risalto la possibilità che agli ottavi Maurizio Sarri schieri il tridente ‘Dygualdo’ come fatto con l’Udinese. Il Corriere dello Sport dedica il suo riquadro centrale, invece, ad Icardi, sottolineando le parole di Leonardo: “Felici di averlo al PSG, segna e si comporta in modo esemplare. La ...

zazoomnews : Rassegna stampa di martedì 17 dicembre: le prime pagine dei quotidiani - #Rassegna #stampa #martedì #dicembre: - forzaroma : ???Ragazze in volo: l’obiettivo è la #Champions #ASRoma - SiamoPartenopei : Ancelotti aveva provato a far desistere De Laurentiis: 'Sei propio sicuro che sia la cosa giusta?' -