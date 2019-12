La nuova truffa delle finte case in affitto che sfrutta il marchio di Airbnb Il portale

Leggi la notizia su tpi

(Di martedì 17 dicembre 2019)in, lacheildiCercando tra gli annunci immobiliari online non è raro imbattersi in inserzioni che propongonoe stanze bellissime, spesso situate in zone appetibili e molto centrali, dotate di ogni comfort e a prezzi più che abbordabili, anche in città care e ambite come Milano. Un sogno? Sembrerebbe, ma ovviamente non lo è: si tratta infatti di una ricorrenteche da mesi rimbalza sul web e che nelle ultime settimane, complice l’arrivo di un periodo di grande afflusso di lavoratori in cerca di occupazione, sta ritornando molto in auge. Sui gruppi Facebook dedicati alla ricerca di affitti a breve e lungo termine a Milano si stanno moltiplicano a vista d’occhio le segnalazioni e le testimonianze e sono decine gli utenti che raccontano di essersi imbattuti in questi tentativi dirispondendo ad annunci che a ...

Pollicino_Roma : @SBuffagni Ma il passaggio più importante non è quando l’A.D. afferma che il management è brutto e cattivo ma è qua… - VolantinoSicuro : Volantinaggio e GPS, possono essere un'arma vincente? Oppure è una nuova truffa? Scopriamolo assieme in questo arti… - lecriptovalute : Double up mania recensioni opinioni recensioni dum coin [2020] -