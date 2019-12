La nonna scambia lo spray per la tosse con l’insetticida | bimba di 17 mesi morta

Leggi la notizia su fanpage

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tragedia in Colombia, dove unadi 17per un errore della: la donna aveva infattito un medicinale per lacon un veleno usato in agricoltura per il trattamento dei parassiti, il Lorsban, che era in un contenitore simile. La piccola è deceduta dopo cinque giorni dall'incidente nonostante gli sforzi dei medici di tenerla in vita.

AcademyTWO : La tua reazione quando tua nonna ti scambia per tua sorella. Se anche tu non sei Brigitte vieni a vedere… -