La Lega porta presepe nel Parlamento europeo | “Difendiamo il Natale”

(Di martedì 17 dicembre 2019) Insolita iniziativa quella avvenuta nella giornata del 17 dicembre ala Strasburgo, dove gli europarlamentari dellahanno esibito le immagini di unper opporsi a chi secondo loro sta cercando di cancellare le le nostre tradizioni. A guidare il flash mob è stato l’europarlamentare Alessandro Panza, che successivamente ha dichiarato di voler regalare unanche al Presidente delDavid Sassoli. LailnelUe L’iniziativa era stata anticipata già lunedìdel leghista Alessandro Panza, che sui social si è fattobandiera della difesa dei valori cristiani: “Visto che alparlare diè quasi una bestemmia, oggi ho regalato ai miei colleghi una simbolica immagine di un. Domani la porterò con me in aula per testimoniare, senza alcuna vergogna, le nostre ...

