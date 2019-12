Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di martedì 17 dicembre 2019) Arrivati al tredicesimo giorno di sciopero dei trasporti (contando anche i tre giorni di sciopero generale il 5, il 10 e il 17 dicembre) con ildei ferrovieri che minaccia di bloccare i treni di Natale e quello dei conduttori del metro e dei bus parigini (Rapt) che non vuole neanche sentir parlare (“C’est hors de question”, dicono) di “regimi speciali” (in pensione a 52 anni con assegni medi di 3.700 euro), ora comincia la battaglia dell’opinione pubblica in unache si alza alle cinque del mattino per raggiungere in qualche modo il posto di lavoro ma che ha una paura boia di perdere i vantaggi di un sistema pensionistico ancora tutto retributivo, unico in Europa insieme con la Svezia.La battaglia dell’opinione pubblica – così l’ha definita il progressista Le Monde – dovrebbe servire a far capire al ...

alinatede : RT @manginobrioches: Pensate a quando arriva un giovane italiano (uno degli 816mila) e in Gran Bretagna, o Germania, o Francia, o Svizzera… - HuffPostItalia : La Francia degli scioperi senza fine. Tanto paga il sindacato - giannipinoli : RT @InterNostalgici: La Juve aveva l'andata degli ottavi prima del match che decide la stagione, così Agnelli ha scelto la più scarsa, metà… -