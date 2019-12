La dieta appropriata salvaguarda i nostri reni dal rischio di malattie croniche

Leggi la notizia su baritalianews

(Di martedì 17 dicembre 2019) Per proteggere ied evitare ildi, può giovare unastilata sulla base di un recente convegno tenuto in Australia da un team di esperti che ha analizzato i risultati ottenuti in anni di indagine su un campione di oltre 600mila soggetti sani. Lerenalipossono essere evitate anche con uno stile di vita sano e questo comprende naturalmente unaadeguata, poiché è ormai accertato che “siamo ciò che mangiamo”. Dunque ne beneficiano ie tutti gli organi per cui seguire un certo regime alimentare garantirebbe una buona qualità della vita in senso generale. Le avvertenze sono note a tutti, ma è il caso di ribadire alcuni concetti fondamentali: Via libera a frutta e verdura, specie se cruda e naturalmente fresca e di stagione, portando il consumo ad almeno 5 porzioni al giorno.Noci e cereali ...

LaurysChan : RT @kudrytova: Gli infortuni capitano a chiunque, vero, ma vi rendete conto che tutte le ragazze di Eteri non sono completamente intere? Qu… - Hopeandjoy4 : RT @kudrytova: Gli infortuni capitano a chiunque, vero, ma vi rendete conto che tutte le ragazze di Eteri non sono completamente intere? Qu… - kudrytova : Gli infortuni capitano a chiunque, vero, ma vi rendete conto che tutte le ragazze di Eteri non sono completamente i… -