La Comfort Zone dell’orsacchiotto

(Di martedì 17 dicembre 2019) Sarò sincero, non mi sono mai abituato del tutto alla nobiltà calcistica che ha accompagnato il Napoli nell’ultimo lustro. Non sono mai riuscito a godere pienamente delle grandi vittorie, dei complimenti dei competenti e delle invidie dei tifosi avversari. La sensazione che ho vissuto in questi anni di grandeur non era alimentata dalla consapevolezza di tifare per un club che, dopo anni di rachitismo esistenziale, si avviava ad essere il modello di punta della sfilata calcistica nazionale e continentale. Ma piuttosto dalla certezza che tutta quest’abbondanza di soddisfazioni avesse una data di scadenza contro il quale ci saremmo inevitabilmente schiantati. Mi sentivo fuori posto a parlare con gli interisti in veste di consolatore. Ero impietosamente arrogante con gli amici romanisti mentre confrontavo la nostra capacità alchemica di trasformare in oro uno come Hysaj con la loro ingenua ...

