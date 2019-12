«La Chioma di Berenice» | il premio per il cinema

Leggi la notizia su vanityfair

(Di martedì 17 dicembre 2019) LadiLadiLadiLadiLadiLadiIlInternazionale Cinearti Ladiè nato per premiare quei mestieri (acconciatori, truccatori, costumisti, scenografi e compositori di colonne sonore) il cui ruolo è fondamentale per la realizzazione di un film e da quest’anno, per questa 21ª edizione, è stato aperto anche a nuove categorie, dai produttori agli attori, dai registi ai montatori, con attenzione anche al ruolo che le donne svolgono in questa filiera. «Ladiè una pietra miliare nella storia della Confederazione Nazionale Artigianato e Piccola e Media Impresa (CNA)» ha ricordato il segretario generale CNA, Sergio Silvestrini, in occasione della premiazione avvenuta domenica 15 dicembre, «Ne andiamo tanto più orgogliosi, ora che la CNA rappresenta tutta la filiera ...

cna_er : LA CHIOMA DI BERENICE. Premio Internazionale Cinearti, riconoscimento ad acconciatori ?????, truccatori ??, costumist… - ManzianaComune : #MANZIANA: COMPLIMENTI A NELLO #GIORGETTI, VINCITORE DEL PREMIO CINEMATOGRAFICO 'LA CHIOMA DI #BERENICE' PER LA MIG… - AmarilliM : Oggi #recensione #historical #romance #self #italiano #amaliafrontali su 'LA CHIOMA DI BERENICE' di Amalia Frontali -