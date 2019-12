La Chaoqui scrive al Papa: "Auguri Capo, buon compleanno!" (Di martedì 17 dicembre 2019) Giuseppe Aloisi Francesca Immacolata Chaoqui, ex membro della commissione voluta da Papa Francesco per la riforma delle finanze, fa gli Auguri al pontefice Francesca Immacolata Chaoqui, la "papessa" di Vatileaks, ha deciso di fare gli Auguri di buon compleanno al Santo Padre, che oggi compie 83 anni. La Chaoqui faceva parte di quella commissione voluta da Papa Francesco per riformare nel profondo la gestione economica della Santa Sede. Sappiamo, poi, quale siano stati gli sviluppi del caso seguito alla fuoriuscita di documenti dall'interno. Ma la Chaoqui non sembra guardare al passato con dispiacere o rancore, anzi. "Auguri Capo, buon compleanno". L'esordio dell'Augurio è questo. Poi una serie di considerazioni: "Dovrei odiarti mi dicono, dovrei ora riprendermi con gli interessi tutto quello che (pubblicamente) non ho avuto, dovrei prendermela con te per aver difeso chi ...

Leggi la notizia su ilgiornale

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Chaoqui scrive