La cena di Natale per il Napoli | tutti intorno ad un solo tavolo

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di martedì 17 dicembre 2019) Il pranzo è servito. E’ in pieno svolgimento ladie gran galà del Calcioa Villa D’Angelo sulla collina vomerese dovei calciatori con le rispettive compagne, siedonoad un unicocon 140 mise en place. Sarà il presidente De Laurentiis a parlare alla squadra facendo, come suo solito in questa giornata, gli auguri per unsereno ai presenti ed alle proprie famiglie. Ecco il menu’ che D’Angelo ha preparato per il: Vini: Asprino d’Aversa Falanghina dei Campi Flegrei Taurasi Vini Montevetrano Birre artigianali Acqua Aperitivo di Benvenuto Pizze al forno “le 4 stagioni di Don Peppe” Montanare e calzoncini fritti del Maestro Coccia Le delizie del Casaro Olimpica ...

