Leggi la notizia su notizie

(Di martedì 17 dicembre 2019) Nel corso degli ultimi tempi,Deha cambiato più volte residenza per questioni di cuore. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è infatti di Roma, ma si è dapprima spostata a Verona per stare insieme ad Andrea Damante. Dopo la fine della loro storia, la nota influencer è rimasta ancora un anno nella città scaligera, dove ha molti amici. Ma da qualche mese la ex gieffina ha deciso di seguire gli spostamenti della sua nuova fiamma, ossia Andrea Iannone. Il pilota di Moto GP ha infatti acquistato una spettacolare villa a, arredata modernamente e dotata di tutti i comfort. La magione dove stanno dunque convivendoDee Andrea Iannone aè immersa nel verde. I due piccioncini abitano del resto sotto lo stesso tetto da qualche mese, tanto che il pilota è abituato a vedersi invadere lo spazio dagli effetti personali dell’ex corteggiatrice. Tra vestiti, ...

notizieit : La casa di Giulia De Lellis a Lugano: le foto - zazoomblog : Giulia De Lellis si è trasferita a Lugano: ecco la sua nuova casa che condivide con Andrea Iannone [FOTO] -… - zazoomnews : Giulia De Lellis si è trasferita a Lugano: ecco la sua nuova casa che condivide con Andrea Iannone [FOTO] -… -