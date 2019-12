La Carfagna rassicura Berlusconi: “Voce Libera non disgregherà Forza Italia”. (Di martedì 17 dicembre 2019) La dichiarazione nel corso di incontro presso la sede provinciale di Forza Italia a Salerno, in occasione dello scambio degli auguri di Natale: “vogliamo aggiungere, non togliere”. “Voce Libera non disgregherà il partito”. Il nostro obiettivo – ha proseguito – è quello di aggiungere, non di togliere, di aggregare, rivitalizzare l’area del centrodestra e, infine, … L'articolo La Carfagna rassicura Berlusconi: “Voce Libera non disgregherà Forza Italia”. proviene da www.meteoweek.com.

Leggi la notizia su meteoweek

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Carfagna rassicura