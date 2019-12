Kulusevski | parla l’agente | «Via a gennaio? Per l’occasione della vita»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di martedì 17 dicembre 2019), il suo agente fa chiarezza sul futuro: «Via a? Lo facciamo solo per l’occasione. Il Napoli…» L’agente di Dejan, Stefano Sem, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni sul futuro del suo assistito, da tempo nel mirino delle top squadra di Serie A e non solo. Ecco le parole del procuratore a Radio Punto Nuovo: «Se dobbiamo interrompere un percorso a, deve essere fatto per l’occasione, non economicamente, ma soprattutto a livello sportivo. In ogni caso il ragazzo è dell’Atalanta e di certo non lo regala. Napoli? Grande squadra e grande piazza. Estero? E’ seguito da diverse società di Premier League, sarebbe potuto andare via anche quest’estate. Leggi su Calcionews24.com

gilnar76 : Calciomercato #Juve LIVE: Solskjaer parla di Haaland, Inter forte su ... #AllianzStadium #Bianconeri #Continassa… - bettergiovanni : Gdm parla di Vidal e depol, Kulusevski neanche nominato - passione_inter : RT @daniele_najjar: Il primo allenatore di #kulusevski, @andengelmark, in esclusiva per @passione_inter: 'Ha il dribbling di Robben e la po… -