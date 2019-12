Juventus | Sarri e i rischi del tridente pesante

Sampdoria-Juventus - Sarri lascia la porta aperta al tridente ‘pesante’ : “Se contro la Sampdoria si può di nuovo vedere il tridente? Non so, vediamo le condizioni dei giocatori, abbiamo giocato appena 48 ore fa. Ieri abbiamo fatto il defaticante, lasciatemi vedere un allenamento per valutare le condizioni dei nostri prima di valutare le caratteristiche della Sampdoria. In questo momento non lo so”. Sono le dichiarazioni di Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, in conferenza stampa alla vigilia ...

Juventus : Sarri vuole passare sempre al centro : I principi della Juventus di Sarri si vedono sempre. Anche contro le squadre più difensive, si vuole passare al centro Sarri non si sta dimostrando il talebano che molti critici descrivevano. Tuttavia, nella sua Juventus si vedono pattern, in particolare la voglia di attaccare per vie centrali, superando la linea d pressione avversaria. Si sguarniscono le corsie esterne e si sovraccaricano i corridoi interni, con tanta densità in mezz e ...

Juventus - Sarri pensa alla novità tridente : occhio al nuovo ruolo di Bernardeschi : La Juventus si prepara alla sfida di campionato contro l’Udinese dopo la grande prestazione in Champions League contro il Bayer Leverkusen. Sarri starebbe monitorando con grande attenzione la possibilità di passare ufficialmente al 4-3-1-2 con un tridente maggiormente offensivo composto da Dybala-Ronaldo-Higuain. Tutti e tre contemporaneamente in campo? Sì, si può, ma servirà grande equilibrio […] L'articolo Juventus, Sarri pensa ...

Juventus Lione : bianconeri fortunati per due motivi - Sarri sorride : Juventus Lione – Dalle urne di Champions League, viene fuori un sorteggio molto favorevole per i bianconeri. La squadra guidata da Maurizio Sarri può così considerarsi fortunata per due motivi; il primo è che la sorte ha deciso per abbordabile tra le avversarie in lizza. L’urna benevola, permetterà quindi alla Juventus di affrontare il Lione con la grande consapevolezza che le possibilità di superare il turno sono tante. Importante, ...

Tridente Juventus - Higuain-Ronaldo-Dybala : la nuova dichiarazione di Sarri spiazza tutti! : Tridente Juventus- Un nuovo tema tattico e la possibilità di confermare il super Tridente Ronaldo-Dybala-Higuain anche in vista del futuro in maniera costante. Maurizio Sarri, nel post partita di Juventus-Udinese, non ha chiuso ufficialmente le porte al definitivo passaggio al super Tridente. Il tecnico bianconero ha confermato: “Contro l’Udinese abbiamo scelto i tre attaccanti per un discorso di tipologia tattica in base ...

Juventus - Sarri : «Rabiot in crescita - ha bisogno di minuti» – VIDEO : Il tecnico della Juventus Sarri ha parlato di Rabiot al termine della partita disputata contro l’Udinese – VIDEO Una delle incognite della Juventus è Adrien Rabiot, arrivato in estate dopo essersi liberato dal contratto che lo legava al Paris Saint-Germain. Il centrocampista francese, però, non si è ancora abituato al calcio italiano e alle trame di gioco di Maurizio Sarri. «Rabiot è in crescita, ha ...

Juventus - Sarri spiega così la scelta dell’attacco ‘pesante’ : “E’ la prima volta dopo una sfida di Champions che siamo stati capaci di aggredire bene la partita. In questo momento loro tre (Higuan, Dybala e Ronaldo, ndr) in avanti stanno bene e ho pensato che oggi ce lo potevamo permettere. L’Udinese è una squadra che non costruisce tanto da dietro ma vuole andare subito sugli attaccanti. Quando poi ha iniziato a palleggiare di più abbiamo sofferto”. Sono le dichiarazioni ai ...

Sarri Juventus : il tecnico bianconero striglia i suoi. Le parole : Sarri Juventus – La Juventus vince in casa contro l’Udinese per 3-1. Maurizio Sarri ha parlato nel post-partita focalizzandosi sulla prestazione dell’attacco e sul risultato appena ottenuto. Il tecnico toscano però non si sbilancia. I bianconeri escono vittoriosi, anche se Sarri non si dimostra pienamente soddisfatto sottolineando un particolare ai microfoni di “Sky Sport”. Sarri Juventus: il tecnico bianconero ...

LIVE Juventus-Udinese 3-1 - Serie A calcio in DIRETTA : i bianconeri di Sarri battono i friulani e tornano in testa in attesa dell’Inter. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER VIDEO highlights E SINTESI 17.00 La nostra DIRETTA LIVE si chiude qui, grazie per aver seguito Juventus-Udinese su questa pagina, un saluto dalla redazione di OA Sport. 16.57 LE Pagelle DELLA JUVENTUS: Buffon 6,5, Danilo 6,5, Bonucci 7 (dal 75′ De Ligt 6), Demiral 7, De Sciglio 6,5, Rabiot 6,5, Bentancur 6, Matuidi 6, Dybala 8 (dal 75′ Bernardeschi 6), Higuain 7 ...

LIVE Juventus-Udinese - Serie A calcio in DIRETTA : tridente pesante per Sarri - Dybala-Ronaldo-Higuain : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.33 L’arrivo delle squadre allo “Stadium” <blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”it” dir=”ltr”><a href=”https://twitter.com/hashtag/AllianzStadium?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#AllianzStadium</a>, ci siamo! LIVE Juventus-Udinese - Serie A calcio in DIRETTA : le scelte definitive di Maurizio Sarri e Luca Gotti! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.06 Juventus reduce dalla prima sconfitta stagionale in campionato contro la Lazio. Gli uomini di Maurizio Sarri dovranno tornare a vincere in casa per mettere pressione all’Inter di Conte, in campo stasera al “Franchi” di Firenze. 14.04 Parte dal primo minuto Gianluigi Buffon in porta, davanti Sarri si affida a Higuain e Cristiano Ronaldo con Dybala ad interdire tra i due. Gotti ...

Juventus-Udinese - le formazioni ufficiali : Sarri con il tridente ‘pesante’ : Juventus-Udinese, le formazioni ufficiali – La sedicesima giornata del campionato di Serie A continua a regalare grande spettacolo ed emozioni, il torneo entra sempre più nel vivo e regala grande spettacolo. Alle 15 in campo bianconeri contro bianconeri, la Juventus non sta di certo attraversando un buon momento, la squadra di Sarri è reduce da due partite negative, prima il pareggio in casa contro il Sassuolo, poi la sconfitta in ...

Juventus-Udinese - Sarri perde un altro titolarissimo : è out : Juventus-Udinese, un titolarissimo non sarà presente nella sfida di oggi tra le due squadre bianconero. Un brutto infortunio che potrebbe pesare in casa bianconera. Sembrava che avesse già la squadra da mettere in campo mister Maurizio Sarri ma così non sarà. Il tecnico della Juventus dovrà rinunciare ad un enorme numero di giocatori per la […] L'articolo Juventus-Udinese, Sarri perde un altro titolarissimo: è out proviene da ...