Juventus | Perin verso il Genoa | trattativa in corso

Leggi la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)sono vicine a un accordo per il ritorno in rossoblù diin via di definizione Mattiaè sempre più vicino a un ritorno al. Il portiere ha completato la riabilitazione dopo l’infortunio, ma non rientra nei piani tecnici delladi Maurizio Sarri. Come riportato da Sky Sport, la dirigenza bianconera in queste ore ha intavolato unacon ilche potrebbe portare a una fumata bianca già nei prossimi giorni. Leggi su Calcionews24.com

SkySport : ? #UltimOra #Juventus ? Fuori #Szczesny per un problema alla spalla ?? Al suo posto #Buffon, convocato #Perin… - calciomercatoit : #Juventus, #Perin torna al #Genoa? Si tratta ?? #CMITmercato - gilnar76 : Calciomercato #Juve: ipotesi ritorno al Genoa per Perin. Le ultime #AllianzStadium #Bianconeri #Continassa… -