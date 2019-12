Juventus-Lazio Supercoppa Italiana 2019 in tv | orario | programma | dove vederla gratis e

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 17 dicembre 2019) Ladi calcio verrà assegnata domenica 22 dicembre alle ore 17.45 italiane.si affronteranno a Riyad, in Arabia Saudita, con i bianconeri che sono i detentori del trofeo ed arrivano alla sfida con lo scudetto cucito sulle maglie, mentre i biancocelesti sfoggiano la coccarda del trionfo in Coppa Italia. Di seguito il calendario completo, ildettagliato e l’della partita che assegnerà ladi calcio. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Raiuno, mentre in streaming la partita sarà fruibile gratuitamente attraverso RaiPlay. OA Sport infine vi assicurerà la diretta live testuale del match.Domenica 22 dicembre ore 17.45 italianeDiretta tv in chiaro su Raiuno Diretta streaming gratuita su RaiPlay Diretta live testuale su OA ...

