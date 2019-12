Juventus | il gesto da capitano di Ronaldo che spiazza tutti | “Un vero campione” Il video

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 dicembre 2019) Mancano dieci minuti alla fine della partita trae Udinese. Maurizio Sarri sostituisce Gonzalo Higuain, in quel momentodopo l’uscita dal campo di Leonardo Bonucci. L‘attaccante argentino si avvicina a Cristianoe gli dà la fascia. Il campione portoghese non ci pensa due volte: richiama l’attenzione di Blaise Matuidi, si incammina verso di lui e gli mette la fascia intorno al braccio. “Grazie per questo onore” ha commentato il giocatore francese su Instagram.Twitter/Football Transfers L'articolo, ildadiche: “Uncampione”. Ilproviene da Il Fatto Quotidiano.

