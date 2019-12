Juventus | Higuain si esalta nelle combinazioni centrali

Leggi la notizia su calcionews24

(Di martedì 17 dicembre 2019)si stando nella Juve di Sarri. Le sue doti associative aumentano a dismisura la rifinitura della squadra Per quanto sia meno letale sottoporta di qualche anno fa,si stando nella nuova Juve di Sarri. In una squadra che ricercadi prima, il Pipita sta mostrando le sue grandi doti associative. E l’elevato numero di assist lo conferma. Un esempio nella slide sopra, una delle occasioni principali del primo tempo, con Dybala che va al tiro. Da notare la vicinanza trae Cristiano Ronaldo, che combinano tra loro dopo il passaggio di Bonucci. Sarri vuole questo, ossia che gli attaccanti giochino stretti tra loro per associarsi sul breve. Leggi su Calcionews24.com

GoalItalia : Dybala+Higuain+Ronaldo: l'esperimento del tridente fa felice Sarri ???? [@romeoagresti] - JuventusTV : Ai nostri microfoni ??? @G_Higuain analizza #JuveUdinese On demand, qui ?? - juventusfc : Le parole ????di Sarri, @Cristiano & @G_Higuain su #JuveUdinese ?? -