Jobs Act | arriva la sentenza | “Provvedimento irragionevole”

Leggi la notizia su meteoweek

(Di martedì 17 dicembre 2019) La Corte d’Appello si è pronunciata in maniera negativa contro il provvedimento promosso dal Governo Renzi. “IlAct è irragionevole e non garantirebbe una tutela effettiva ai lavoratori”. È appenata una nuova pronunciazione negativa nei confronti delAct. La riforma del diritto del lavoro, promossa in Italia dal governo di Matteo Renzi, … L'articoloAct,la: “Provvedimento irragionevole” proviene da www.meteoweek.com.

fanpage : Ve lo ricordate il Jobs Act? Per i giudici è irragionevole e non tutela i diritti dei lavoratori - giorgio_gori : Se significa un impegno congiunto di imprese sindacato e governo per crescita della produttività e qualità del lavo… - VoxItalianonuf1 : Ve lo ricordate il Jobs Act? Per i giudici è irragionevole e non tutela i diritti dei lavoratori -