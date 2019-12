Jennifer Aniston ha invitato Brad Pitt alla sua festa di Natale | per la gioia dei fan

Leggi la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)ha organizzato unaper festeggiare il, invitando ancheche ha partecipato all'evento.hanno ricciato i rapporti come amici e i fan stanno reagendo con grande entusiasmonotizia che la star di C'era una volta a... Hollywood ha partecipatodiorganizzata dall'ex moglie. Secondo alcune indiscrezioni,ha infatti organizzato un party per i suoi amici in occasione delle imminenti festività e haanche. L'attore, secondo quanto riporta Us Weekly, è arrivato alle sette di sera ed è rimasto finofine della, andandosene quindi dopo circa quattro ore. All'evento, che si è svolto il 14 dicembre, sembra fosse ...

chrvisevans : RT @believeinmusic_: 15. David Schwimmer diresse l’episodio in cui Ross cade dalle scale. Questa scena non la rivelò a Jennifer Aniston e l… - __occhiprofondi : RT @stopridingmyD: FERMATE IL MONDO JENNIFER ANISTON HA INVITATO BRAD PITT AL PARTY DI NATALE ORGANIZZATO DA LEI E LUI È ANDATO PERCHÉ HANN… - EvaTosato : @stopridingmyD Possiamo dichiarare Jennifer Aniston regina delle sottone? Direi di sì -