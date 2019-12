Italia’s Got Talent | tutte le novità della nuova edizione e la data di inizio

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di martedì 17 dicembre 2019) Parte ladiGot. Ci sono i promo, le affissioni e – adesso – anche una. Il calcio diè fissato per il prossimo venerdì 17 gennaio 2020, alle ore 21.30, su Tv8. Tante le modifiche, nuovi innesti in giuria e un’ansia da prestazione mica da ridere dopo lo “spettro” del cugino X Factor, reduce dalla peggioredi sempre in termini di ascolti. Il nuovo cast Squadra che vince non si cambia. Ma non è questo il caso. Tante le conferme, ma anche qualchein giuria. Salutati, ormai da un pezzo, i cavalli di razza Littizzetto, Bisio e Zilli, dietro il bancone ritroveremo lo storico Frank Matano (presente da sempre), la rinnovata Federica Pellegrini (su cui, in termini di carisma televisivo, in pochi avrebbero scommesso) e Mara Maionchi (che alla faccia dell’età non proprio adolescenziale, passa a rullo da una produzione impegnativa ...

